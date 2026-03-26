اجتماع فريق الأمن الغذائي الأوروبي يبحث تداعيات الأزمات الإقليمية على الإمدادات

بروكسل في 26 مارس/ وام / عقد فريق الخبراء التابع لآلية الاستعداد والاستجابة لأزمات الأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً اليوم لتقييم تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على القطاع الزراعي والغذائي داخل الاتحاد.

ويأتي الاجتماع في إطار آلية الأمن الغذائي الأوروبية "EFSCM"، حيث ركز النقاش على تأثيرات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة على تدفقات التجارة، وإمدادات الطاقة، وسوق الأسمدة، وهي عناصر حيوية لاستقرار الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائية.

وتُعد هذه الآلية جزءاً من خطة الطوارئ التي أقرها الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الإمدادات الغذائية، إذ تجمع بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية عبر مختلف حلقات سلسلة الغذاء، بهدف تحسين الجاهزية وتنسيق الاستجابة للأزمات.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن النظام الغذائي في الاتحاد لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، نظراً لاعتماد الاتحاد بدرجة كبيرة على الإنتاج الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، رغم التحديات العالمية المتزايدة.

وشددت على أن الأزمات الأخيرة، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع، وجائحة كوفيد-19، أظهرت أهمية وجود آليات فعالة لضمان توافر الغذاء بأسعار معقولة وبشكل مستدام.

ومنذ إنشائها، أصدرت الآلية ثلاث مجموعات من التوصيات، شملت تحسين التواصل خلال الأزمات، وتنويع مصادر الإمدادات، والحد من المخاطر في سلاسل التوريد الغذائية، في إطار جهود مستمرة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات المستقبلية.

