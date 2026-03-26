الناتو: الدول الأوروبية وكندا تزيدان ميزانياتهما الدفاعية بنسبة 20% في 2025

بروكسل في 26 مارس/ وام / أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن الدول الأوروبية الأعضاء إلى جانب كندا رفعت إنفاقها الدفاعي بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، في خطوة تعكس تسارع الجهود لتعزيز القدرات العسكرية في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة.

وقال مارك روته الأمين العام للحلف، خلال تقديمه اليوم للتقرير السنوي للناتو، إن هذه الزيادة تمثل تقدماً ملحوظاً، داعياً الدول الأعضاء إلى الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز التعاون عبر الأطلسي لمواجهة التهديدات المشتركة.

وأشار إلى أن جميع دول الحلف باتت تحقق أو تتجاوز هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه في قمة عام 2014. وأضاف روته أن الدول الأعضاء اتفقت أيضاً على هدف جديد يتمثل في رفع الإنفاق إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع توسيع نطاق الاستثمارات لتشمل مجالات دفاعية وتقنية أوسع.

