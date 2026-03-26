دائرة الثقافة في الشارقة تكرم مؤلفي إصداراتها للعام 2025

الشارقة في 26 مارس/ وام / كرّمت دائرة الثقافة في الشارقة اليوم مؤلفي إصداراتها للعام 2025 التي بلغت 131 عنواناً في مختلف الحقول الإبداعية: النقد، والقصة القصيرة والرواية والشعر والمسرح وأدب الطفل، والرسائل الجامعية والإعلام والفنون التشكيلية.

أُقيم حفل التكريم بمقر دائرة الثقافة بحضور سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة والدكتور عمر عبد العزيز مدير الدراسات والنشر في الدائرة وعدد كبير من المؤلفين والمثقفين والإعلاميين.

وأوضحت دائرة الثقافة أن حفل تكريم مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة للعام 2025 يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم قطاع النشر وتعزيز حضوره وهي الرؤية التي ترجمتها دائرة الثقافة واقعا ملموسا منذ عقود حيث أسهمت هذه الجهود في إثراء المشهد الثقافي من خلال إصدار كتب نوعية في مختلف حقول المعرفة والإبداع حيث بلغ إجمالي إصدارات دائرة الثقافة ما يقارب 2300 عنوان صدر منها 131 عنوانا في 2025 شملت: النقد و القصة القصيرة و الرواية و الشعر و المسرح و أدب الطفل و الرسائل الجامعية والإعلام والفنون التشكيلية.

وأضافت أن هذا اللقاء المتجدد يأتي تأكيداً على أن الشارقة ماضية في نهجها الثقافي حاضنةً للمبدعين وداعمةً لكل مشروع معرفي يسهم في ترسيخ قيم الجمال والفكر مشيرة إلى أنها شكّلت مساحة واسعة للنشر أمام المثقف العربي ما أسهم في احتضان نتاج فكري وإبداعي يعزز حضور الأدب العربي على المستوى العالمي.

من جانبه ألقى الدكتور جابر النعيمي كلمة مؤلفي إصدارات العام 2025 قائلا : لقد كان الحرف في بداياته نداءً خافتًا في وجداننا وكان الحلم يتهجّى نفسه بين دفاتر الانتظار حتى جاءت أيادٍ عارفةٌ بقدر الكلمة مؤمنةٌ برسالتها فمدّت لنا جسور العبور من عتمة البدايات إلى فسحة النور ومن صمت المحاولات إلى إشراق المنجز مثمنا الدور التي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية المبدعين و فتح الآفاق أمام مشاريعهم.

وتوجّه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لأياديه البيضاء و عطائه المتواصل و لدعمه الدائم للثقافة و الادب الذي اسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة منارةً للفكر و الإبداع مشيدا بدور دائرة الثقافة على تفانيها الصادق وجهودهم المتواصلةَ في احتضان الإبداع ورعاية المبدعين.