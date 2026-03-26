الجمعية العمومية السنوية لـ"تبريد" تعتمد توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025

أبوظبي في 26 مارس/ وام / وافقت الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 6.5 فلس للسهم الواحد، تُصرف بالكامل نقدًا، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 13.0 فلسًا للسهم الواحد، ويمثل ذلك عائد توزيعات يقارب 5.0%، استنادًا إلى سعر إغلاق السهم بتاريخ 25 مارس 2026.

وتعكس هذه التوزيعات التزام شركة "تبريد" بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، مع الاستمرار في الاستثمار في الفرص النوعية طويلة المدى.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، قام المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة على مدار ثلاثة أعوام وفقًا للوائح هيئة سوق المال، حيث تم إعادة انتخاب وتزكية جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين التسعة.