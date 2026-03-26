شرطة عجمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية على مدار الساعة

عجمان في 26 مارس/ وام / أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية المستمرة التي تشهدها الدولة، مشيرةً إلى تسخير كافة الإمكانيات والموارد لضمان سلامة الجمهور والحفاظ على أمن الطرق.

وقال سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، إن الفرق الميدانية من الدوريات المرورية والأمنية تعمل على مدار الساعة، مدعومة بخطط طوارئ متكاملة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حوادث قد تنتج عن التقلبات الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر.

وأوضح أن مستوى التنسيق قائم بشكل مستمر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية وتعزيز الجاهزية الميدانية، بما يحقق أعلى درجات السلامة العامة، ويعكس حرص شرطة عجمان على القيام بدورها الوقائي والإنساني في مختلف الظروف.

ودعا الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وخفض السرعات، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب التوجه إلى أماكن تجمعات المياه والأودية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين..

وجددت شرطة عجمان تأكيدها بأن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن التزام أفراد المجتمع بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة يسهم في عبور هذه الحالة الجوية بأمان، ويعزز من حماية الأرواح والممتلكات.