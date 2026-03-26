بلدية مدينة العين تواصل تكثيف جهودها للتعامل مع الحالة الجوية

العين في 26 مارس / وام / تواصل بلدية مدينة العين تعزيز جاهزيتها الميدانية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة وذلك من خلال تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

وتلقت البلدية بلدية العين منذ بداية الحالة الجوية بلاغات من الجمهور عبر مركز الاتصال الطارئ 993 على مدار الساعة، حيث سجلت فرق الطوارئ 875 بلاغا متعلق بتجمع مياه الامطار، وتم التعامل مع أكثر من 861 بلاغا، محققةً نسبة تعافٍ كلي تصل إلى 98%.

وخصصت البلدية 167 صهريجاً، و53 مضخة، و24 جرافة، إلى جانب 151 آلية ومعدة خفيفة تشمل الجرافات والرافعات ومركبات نقل المخلفات النباتية ومعدات قص الأشجار ومركبات النقل الخفيف.

ويساهم الفريق الميداني في تعزير جهود التعافي الذي يتكون من 584 عاملاً مساعداً، إلى جانب 117 مهندساً ومشرفاً ومراقباً من الشركات المتعاقدة، فضلاً عن أكثر من 200 موظف من بلدية مدينة العين من مختلف القطاعات الإدارية والإشرافية والفنية، بما يعزز كفاءة الاستجابة ويضمن استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.

وتؤكد بلدية مدينة العين مواصلة أعمالها الميدانية بوتيرة متواصلة وعلى مدار الساعة، عبر فرق متخصصة تعمل وفق خطط تشغيلية مرنة تتكيف مع مستجدات الحالة الجوية، مع تعزيز الحضور الميداني في المواقع الحيوية ورفع مستوى الجاهزية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة للحفاظ على سلامة المجتمع.