"إعمار للتطوير" تعلن توزيع أرباح بقيمة 4 مليارات درهم عن 2025

دبي في 26 مارس/ وام / صادقت الجمعية العمومية لـ"إعمار للتطوير"، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار"، أي ما يعادل 100% من رأس المال.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية اليوم، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، إضافة إلى تقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية لها بقيمة 71.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع رصيد الإيرادات المتراكمة للشركة ليصل إلى 125.2 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية 27.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52% لتصل إلى 14.3 مليار درهم، كما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 15.5 مليار درهم بنسبة نمو 52% على أساس سنوي.