من نيويورك إلى دبي.. وفاء استثنائي لفاكتور شوفال في كأس دبي العالمي

دبي في 26 مارس/ وام / يتطلب امتلاك حصان يتنافس في قارة أخرى قدراً كبيراً من التفاني، لكن بارت سيغل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يسافر حول العالم لحضور كل مشاركة لجواده “فاكتور شوفال”.

ووصل سيغل من شمال ولاية نيويورك إلى دبي للمرة الرابعة، لمتابعة الجواد البالغ سبع سنوات في محاولته استعادة لقب سباق “دبي تيرف” من الفئة الأولى، الذي توج به عام 2024.

ويعد سيغل أحد أعضاء الشراكة الأمريكية الكبيرة “تيم فالور”، إذ يمتلك حصة من الحصان، لكنه رافقه في رحلات عديدة حتى أصبح أشبه بعضو ضمن فريق تدريب المدرب جيروم رينييه.

وقال سيغل، الذي يقيم صيفاً في مدينة ساراتوغا الشهيرة بسباقات الخيل: قال لي أحدهم إن امتلاك حصان كهذا سيجعلك ترى العالم، وهذا صحيح تماماً هذه رحلتي الرابعة إلى دبي، وزرت الرياض مرتين، وغودوود ثلاث مرات، إضافة إلى يوم الأبطال في أسكوت ورويال أسكوت. المكان الوحيد الذي لم أشاهده يركض فيه هو فرنسا، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء، لكنه لم يشارك هناك منذ أن كان في الرابعة من عمره.

وبالنسبة لجواد يتدرب في فرنسا، يعد ذلك أمراً غير معتاد، لكن “فاكتور شوفال” ليس حصاناً عادياً، إذ شارك 14 مرة في سباقات القمة، واحتل المركز الثاني أربع مرات ومع ذلك، يبقى فوزه في ميدان عام 2024 الأبرز في ذاكرة سيغل، عندما تفوق بفارق أنف على الفرس اليابانية “نامور”.

وأضاف: من الصعب وصف ذلك، كان أمراً لا يصدق. إنها مشاعر خالصة، مثل الفوز بالسوبر بول. ما زلت أحتفظ بالكأس في منزلي، كان أول فوز لي من الفئة الأولى، ولهذا نحن في هذه الرياضة، للفوز على أعلى المستويات، لكن لا يمكن شراء ذلك، فالحظ يلعب دوراً.

هذا الفوز عزز مكانته كعضو فخري في فريق رينييه، الذي وصفه سيغل بأنه “كالعائلة”، مشيراً إلى الترحيب الكبير الذي يحظى به خلال زياراته، حيث يحرص على متابعة الحصان صباحاً ومشاهدته أثناء تناول طعامه في المساء.

وبدأ سيغل مسيرته في سباقات الخيل عندما دعاه أحد أصدقائه إلى حضور سباق “بريكنس”، قبل أن يمتلك حصصاً في خيول منذ 15 عاماً، قائلاً: كان أول حصان لي يشارك في سباقات باركس، وهي من أدنى مستويات السباقات في الولايات المتحدة. أما الآن، فالوضع مختلف، فاكتور شوفال أسطورة حية وحصان العمر.

ورغم ذلك، يبقى سيغل واقعياً بشأن فرص الفوز، في ظل مواجهة قوية أمام “أومبودسمان” الفائز عدة مرات بسباقات الفئة الأولى.

وقال: أنا متفائل، الحصان يتدرب بشكل رائع ويبدو بصحة جيدة. الأهم بالنسبة لي أن يكون بصحة جيدة وسعيداً. الفوز سيكون رائعاً، لكنه لا يدين لنا بشيء… إنه بطل”.