انطلاقة قوية لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ختامي المرموم 2026

دبي في 26 مارس / وام / تواصلت على ميدان المرموم لسباقات الهجن فعاليات مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث أقيمت صباح اليوم منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بواقع 30 شوطًا لمسافة 5 كيلومترات، بعدما تم تقديم أشواط الفترة المسائية والبالغ عددها 14 شوطًا لتقام في الفترة الصباحية بسبب الأحوال الجوية، وكانت البداية بأشواط الرموز الأربعة.

وتمكنت "جمرة" لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري من التتويج بكأس اللقايا الأبكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 7:12:4 دقيقة.

وفي أشواط المحليات، فازت "أفعال" لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد بكأس اللقايا الأبكار المحليات بتوقيت بلغ 7:08:9 دقيقة.

وانتزع "شباب" لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل النابت بندقية اللقايا الجعدان المحليات مسجلًا 7:08:6 دقيقة.

وتوج علي سعيد بن سرود التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك على منصة ميدان المرموم عقب ختام الشوط الرابع عشر من المنافسات.

كما أُقيمت أشواط الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب ختام أشواط الفترة المسائية التي تم تقديمها للفترة الصباحية، حيث بلغ عدد الأشواط 16 شوطًا.

وفازت "بشور" لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بناموس الشوط الخامس عشر للقايا البكار بتوقيت بلغ 7:13:9 دقيقة.

وكان ناموس الشوط السادس عشر للقايا الجعدان من نصيب "الذهب" لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد مسجلًا أفضل توقيت في الأشواط الصباحية بزمن قدره 7:08:3 دقيقة.

وأضافت "مزاحمه" لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد ناموس الشوط السابع عشر للقايا البكار بتوقيت 7:12:8 دقيقة.

وفاز "الفارس" لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل النابت بناموس الشوط الثامن عشر للقايا الجعدان مسجلًا 7:12:6 دقيقة.

وأعلن نادي دبي لسباقات الهجن تأجيل سباقات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية، حيث تقرر إقامة السباقات يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تقام سباقات سن الإيذاع بواقع 15 شوطًا في الفترة الصباحية و14 شوطًا في الفترة المسائية، تتقدمها الأشواط الأربعة المخصصة للرموز، والتي تشمل كأسين الإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتين للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

وبناءً على ذلك، تقرر أيضا تأجيل سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل من يوم السبت المقبل، لتقام في الفترة الصباحية من يوم الأربعاء الأول من أبريل، على أن تقام في الفترة المسائية من اليوم ذاته أشواط رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.