"دفاع مدني عجمان" تعزز جهودها للتعامل مع الظروف الجوية الحالية

عجمان في 26 مارس/ وام / تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان تعزيز جهودها للتعامل مع الظروف الجوية الحالية، حيث رفعت مستوى الاستعداد لاستقبال جميع البلاغات المتعلقة بالحوادث التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة أو الرياح القوية، ووضعت خطة طوارئ منظمة استعداداً لمختلف الظروف بكفاءة واحترافية عالية.

ودعت الإدارة أفراد المجتمع إلى تتبع الإرشادات التوعوية وتعليمات السلامة المرورية، وتجنب السرعات الزائدة والالتزام بخطوط السير أثناء القيادة، إلى جانب ترك مسافة أمان مع المركبات الأخرى، والابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وشددت على أهمية عدم الخروج من المنازل خلال الحالة الجوية الراهنة إلا للضرورة، مع التأكد من سلامة المركبات قبل استخدامها، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية، والأماكن المرتفعة.

وأوصت الإدارة بالابتعاد عن معدات وأعمدة الكهرباء وعدم لمسها، وتجنب الوقوف تحت الأشجار، وعدم السماح للأطفال بالخروج من المنازل أو اللعب في تجمعات المياه، مع ضرورة استقاء المعلومات عن حالة الطقس من الجهات الرسمية المعتمدة في الدولة.