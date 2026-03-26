"نقل عجمان" تواصل جهودها لضمان سلامة الركاب وتفعيل خطة استمرارية الأعمال

عجمان في 26 مارس / وام / تواصل هيئة النقل في عجمان تنفيذ خطتها التشغيلية خلال الظروف الجوية الحالية، من خلال تكثيف جهود فرق النقل العام ومركبات الأجرة ومتابعة الحركة بشكل مستمر، وذلك في إطار حرصها على سلامة المتعاملين وضمان استمرارية الخدمات.

وأكدت الهيئة أن موظفي وسائقي النقل العام ومركبات الأجرة يعملون على مدار الساعة للتأكد من انسيابية الحركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي المناطق التي تشهد تجمعات مياه أثناء هطول المطر، وذلك عبر استخدام الطرق البديلة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الركاب وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن الهيئة تحرص على تعزيز جاهزيتها التشغيلية في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الركاب.

وأضاف أن الهيئة تتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحقق انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة الجميع.

وشددت الهيئة على جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف المستجدات، مؤكدة التزامها بتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بخدمات النقل.