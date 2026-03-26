كأس دبي العالمي.. "فوريفر يونج" يقترب من صدارة الأرباح التاريخية

دبي في 26 مارس / وام / يترقب مضمار ميدان السبت المقبل لحظة تاريخية فاصلة، حين يسجل الجواد الياباني "فوريفر يونج" حضوره الاستثنائي في كأس دبي العالمي، البالغة جوائزه 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات.

ويقف الجواد على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث سيضمن له الفوز باللقب التربع على عرش قائمة الخيول الأعلى تحقيقا للأرباح في التاريخ، متخطيا نجم هونغ كونغ "رومانتيك واريور".

وإلى جانب ذلك، سيتوج "فوريفر يونج" كأول جواد يجمع بين ألقاب أكبر ثلاثة سباقات للفئة العمرية المفتوحة على المضامير الرملية، مضيفاً كأس دبي إلى لقبيه في كأس بريدرز كب كلاسيك وكأس السعودية الذي أحرزه للمرة الثانية خلال الشهر الماضي.

ويتصدر "فوريفر يونج" ترشيحات السباق متفوقا في التصنيفات بفارق 10 أرطال على الجواد "ماجنيتيود"، و11 رطلا على "هيت شو" بطل النسخة الماضية.

وعلى الرغم من الحالة البدنية الممتازة التي يتمتع بها الجواد، أبدى مدربه الياباني يوشيتو ياهاغي قلقه من احتمالية هطول أمطار غزيرة يوم السباق، موضحا أن الحصة التدريبية الأخيرة كانت خفيفة مراعاة لحالة المضمار.

وأشار ياهاغي إلى أن الفوز المريح الذي حققه الجواد في كأس السعودية هذا العام لم يكن عاملا إيجابياً بحد ذاته، مبينا أن الفاصل الزمني الأقصر بين السباقات يسهل الحفاظ على جاهزية الخيل، خاصة وأن مشاركته الأخيرة لم تكن مرهقة، بخلاف العام الماضي حين حل ثالثا خلف "هيت شو" بعد 42 يوماً من فوزه الصعب في كأس السعودية إثر صراع قوي مع "رومانتيك واريور".

وفي المؤتمر الصحفي للبطولة الذي أقيم في ميدان، أكد المدرب يوشيتو ياهاغي المكانة الاستثنائية لـ "فوريفر يونج"، واصفا إياه بالنجم الخارق، وأعرب عن امتنانه الكبير لتواجده في اسطبله. ويمثل هذا الجواد امتداداً لسلسلة النجاحات العالمية للمدرب التي قادته إلى محطات غير مسبوقة بعد خيوله البارزة السابقة مثل "ليز غراسيو" و"كونتريل".

كما أشاد ياهاغي بالدور المحوري للفارس ريوسي ساكاي الذي تطورت مهاراته وخبراته العالمية بالتزامن مع صعود الجواد، موضحا أن قرار الاستمرار معه، بدعم من المالك سوسومو فوجيتا للحفاظ على روح الفريق، كان قراراً ناجحاً رغم أن الفارس لم يكن يمتلك أي انتصار في سباقات الفئة الأولى باليابان في بداياته.

ومع الاحتفال بمرور 30 عاماً على انطلاق كأس دبي العالمي وبلوغه مكانة دولية مرموقة، تترقب الجماهير تتويج بطل استثنائي في هذه النسخة لتأكيد مكانته العالمية.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية للجواد "فوريفر يونج"، سواء بالانتقال للمشاركة على المضمار العشبي أو الدفاع عن لقبه في "بريدرز كب كلاسيك"، أوضح المدرب ياهاغي أن حسم القرار سيتم بعد العودة إلى اليابان ومناقشة الخيارات المتاحة مع المالك.