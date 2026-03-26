"الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة على الدولة تستمر حتى يوم غد وتبلغ ذروتها فجرا

أبوظبي في 26 مارس / وام / أعلن المركز الوطني للأرصاد، في بيان اليوم، عن استمرار تأثر الدولة بحالة جوية ممطرة تستمر حتى ليل يوم غد الجمعة، نتيجة تأثرها بالموجة الجوية الرئيسية التي تتركز حالياً على أقصى المناطق الغربية، حيث سُجلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة.

وأوضح المركز أن تأثيرات الموجة تمتد تدريجياً لتصل إلى إمارة أبوظبي ما بين الساعة 01:00 و03:00 فجر "الجمعة"، لتشمل كذلك إمارة دبي والسواحل الشمالية والمناطق الداخلية الجنوبية، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة.

وتمتد الحالة الجوية لاحقا إلى المناطق الشمالية والشرقية، إضافة إلى منطقة العين، وذلك ما بين الساعة 04:00 و05:00 فجر اليوم "الجمعة"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأشار المركز إلى استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة أحيانا، وذلك حتى ليل يوم غد "الجمعة".