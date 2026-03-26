"خليفة الإنسانية" تختتم برنامج "إفطار الصائم" بتوزيع أكثر من 707 آلاف وجبة

أبوظبي في 26 مارس / وام / أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية ختام برنامجها الرمضاني "إفطار الصائم"، محققة إنجازا بتوزيع 707,400 وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية، أن المبادرة تترجم رؤية القيادة الرشيدة وتعكس رسالة الإمارات الإنسانية في ترسيخ قيم العطاء والتضامن لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتها.

وشهد البرنامج توزيع 23,580 وجبة يوميا، استهدفت المناطق العمالية، ومواقع الشركات، بالإضافة إلى طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي وعجمان، فيما توزعت الوجبات الإجمالية للمبادرة بواقع 311,400 وجبة في أبوظبي، و366,000 وجبة في العين، و30,000 وجبة في منطقة الظفرة.

وتجسيداً للحرص على دعم الأسر وتعزيز اعتمادها على الذات، تولت 85 أسرة مواطنة إعداد وجبات الإفطار لتلبية احتياجات المستفيدين بدلاً من الاعتماد على المطاعم التجارية.

وقد تكلل البرنامج بالنجاح بفضل تضافر الجهود مع الشركاء، حيث ساهمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتوفير أسطوانات الغاز، وتولت مواصلات الإمارات خدمات النقل، في حين قدم مصرف أبوظبي الإسلامي الدعم المالي.