الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على الإمارات

عمان في 26 مارس / وام / أدان الأردن بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسفر عن مقتل شخصين من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة مواطن أردني، ومواطن إماراتي، وشخص يحمل الجنسية الهندية، نتيجة سقوط شظايا في أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان اليوم، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

