385 ألف درهم جوائز مسابقات الترشيحات الجماهيرية في كأس دبي العالمي الـ30

دبي في 26 مارس / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي عن تخصيص 385 ألف درهم لجوائز مسابقات الترشيحات المخصصة للجماهير، وذلك ضمن منافسات النسخة الثلاثين من البطولة المقررة يوم السبت المقبل.

وتوزعت الجوائز على عدة فئات، تصدرتها مسابقة الأشواط السبعة بقيمة 150 ألف درهم، والتي تُمنح للمشارك الذي ينجح في ترشيح سبعة خيول صحيحة، مع توفير آليات توزيع بديلة في حال عدم تحقق ذلك.

كما شملت هيكلة الجوائز المخصصة للجمهور تقديم 100 ألف درهم لمسابقة الأشواط المزدوجة، و50 ألف درهم للأشواط المنفردة، إلى جانب تخصيص 45 ألف درهم لمسابقة "جراند أرابيانس"، و40 ألف درهم لمسابقة ديربي الإمارات "سوبرفيكتا".