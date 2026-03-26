"فريق شاهين" ممثلا للإمارات في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي

دبي في 26 مارس / وام / أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، مشاركة فريق "شاهين" ممثلا للإمارات في منافسات بطولة موناكو لسباعيات الرجبي، والتي تنطلق في الأول من مايو المقبل، وذلك في أول ظهور له بهذه البطولة، بعد أن سبق له تحقيق إنجاز مميز بالتتويج ببطولتي ماليزيا والبرتغال.

وتعد بطولة موناكو أول مشاركة خارجية للفريق خلال عام 2026، ضمن برنامج إعدادي طموح، حيث يواصل الفريق حضوره الدولي من خلال سلسلة مشاركات مرتقبة، أبرزها المشاركة في بطولة آسيا للأندية والمقررة في سريلانكا يوليو المقبل، إلى جانب مشاركته في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعبا في مصر، وكذلك خوض منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

ويخوض الفريق تدريباته بانتظام يومي الاثنين والأربعاء على ملاعب "ذا سيفنز"، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية التي تُقام على رمال صحراء دبي يوم الجمعة، في إطار رفع الجاهزية البدنية والفنية، بالتوازي مع مشاركته في منافسات الدوري المحلي، والتي يتوقع أن تختتم منتصف أبريل.

وشهدت قائمة الفريق غياب قائد المنتخب ساكوسا بسبب الإصابة، فيما تم استدعاء اللاعب سلطان أهلي للانضمام إلى التدريبات، لتعزيز صفوف الفريق قبل الاستحقاقات المرتقبة.

ويقود الجهاز الفني لفريق شاهين كل من المدربين خلدون مليح ويوسف شاكر، اللذين يعملان على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لتحقيق نتائج مميزة في المشاركات الخارجية المقبلة.