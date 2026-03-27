9 جياد من 7 دول تشعل المنافسة على لقب كأس دبي العالمي

دبي في 27 مارس/ وام/ تشهد منافسات الشوط التاسع والرئيسي لكأس دبي العالمي، المقرر غداً في نسخته الـ30 على مضمار ميدان، منافسة قوية بين نخبة الخيول، حيث يقام على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر، للتنافس على جوائز قدرها 12 مليون دولار أمريكي برعاية طيران الإمارات.

ويشارك في هذا الشوط 9 جياد تمثل 7 دول، هي قطر بكل من الجوادين "هت شو" (بطل النسخة الماضية)، و"تامبارومبا"، وبريطانيا بكل من الجوادين "أمبريال إمبيرور"، و"هارت أوف أونر".

بالإضافة إلى جواد واحد لكل من الإمارات "ميدان"، واليابان "فوريفر يونغ"، والولايات المتحدة الأمريكية "ماغنيتيود"، والمملكة العربية السعودية "وك أوف ستارز"، وروسيا "تاب ليدر".

ولا يزال الجواد "ثندر سنو" العائد لجودلفين هو صاحب أفضل زمن في هذا الشوط، وقدره 2:01:38 دقيقة.

وعلى مدار النسخ الـ29 الماضية، توجت خيول الإمارات باللقب 13 مرة، عبر "سنغسبيل" 1997، و"المتوكل" 1999، و"دبي ميلينيوم" 2000، و"ستريت كراي" 2002، و"مون بلد" 2003، و"إلكتروشونيست" 2006، و"إنفاسور" 2007، و"مونتروسو" 2012، و"أفريكان ستوري" 2014، و"برنس بيشوب" 2015، و"ثندر سنو" 2018 و2019، و"ميستيك جايد" 2021.

فيما حققت الخيول الأمريكية 8 القاب عبر "سيجار" في النسخة الأولى 1996، و"سيلفر تشارم" 1998، و"كابتن ستيف" 2001، و"بليزنتلي بيرفكت" 2004، و"روزيز إن ماي" 2005، و"كيرلين" 2008، و"ويل آرمد" 2009، و"كاليفورنيا كروم" 2016.

وأحرزت الخيول السعودية الفوز ثلاث مرات عبر "أروجيت" 2017، و"كنتري جرامر" 2022، و"لوريل ريفر" 2024.

كما حصدت الخيول اليابانية الفوز مرتين عبر "فيكتوري بيزا" 2011، و"أوشبا تيسورو" 2023، فيما فاز باللقب مرة واحدة الجواد البرازيلي "غلوريا دي كامبيو" 2010، والأسترالي "أنيمال كينغدوم" 2013، وأخيراً "هت شو" القطري في 2025.