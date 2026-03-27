أوزبورن: معدات جديدة لـ"هارت أوف هونر" لتعزيز حظوظه في كأس دبي العالمي

دبي في 27 مارس/وام/أعربت الفارسة البريطانية سافي أوزبورن عن تطلعها للمشاركة بقوة في أمسية كأس دبي العالمي، والمنافسة في شوطين من أشواط الحدث، مؤكدة أن "ليلة الكأس تمثل واحدة من أبرز الفعاليات العالمية في سباقات الخيل، والتواجد فيها يعد فرصة مميزة لأي فارس".

أوزبورن، ابنة المدرب البريطاني جيمي، أول فارسة تحقق الفوز على مضمار ميدان، بعد قيادتها الجواد "أوزو" للفوز بلقب «لورد غليترز هانديكاب» ضمن كرنفال سباقات دبي 2024، كما حققت مؤخراً الفوز في سباق "الطريق إلى كنتاكي ديربي" على المضمار ذاته خلال الموسم الحالي.

وتخوض أوزبورن منافسات أمسية الكأس عبر مشاركتين، الأولى في الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي" على صهوة الجواد “هارت أوف هونر”، والثانية في “ديربي الإمارات” على الجواد “براذرلي لوف”.

وأوضحت أن الجواد "هارت أوف هونر" يظهر مستوى مميزاً في التدريبات الصباحية، إلا أن أداءه في السباقات المسائية يختلف، مشيرة إلى أنه سيخوض السباق بمعدات رأس جديدة، في محاولة لتحسين تعامله مع الرمال المتطايرة خلال مجريات الشوط.

وأضافت أن الجواد اعتاد استخدام هذه المعدات وحقق بها نتائج جيدة، معربة عن أملها في أن تسهم في تقديم أداء تنافسي، خاصة في ظل مشاركة خيول قوية، من بينها "فوريفر يونغ" المتوج بلقبي ديربي الإمارات وكأس السعودية.

وأكدت أن الجواد "براذرلي لوف" أظهر تطوراً ملحوظاً منذ فوزه في سباق "الطريق إلى كنتاكي ديربي"، سواء على المستوى البدني أو الفني، لافتة إلى جاهزيته للمنافسة رغم تراجع ترشيحاته في الأسواق العالمية عقب القرعة، ومشددة على أن حظوظه الفعلية تبقى أفضل من تلك التقديرات.

وفيما يتعلق بالمعدات الجديدة، أوضحت أنها عبارة عن "بلينكرز" مزودة بحواجز للعين، تهدف إلى تقليل تأثير الرمال على رؤية الجواد، خاصة أنه يواجه صعوبة في التعامل مع هذا العامل، ما قد يسهم في تحسين اندفاعه خلال المراحل الأولى من السباق.

وأضافت أن التعامل مع هذه النوعية من الخيول يتطلب جهداً متواصلاً طوال السباق، نظراً لبطء استجابتها، رغم امتلاكها قدرات عالية، ما يجعل المهمة أكثر تحدياً.