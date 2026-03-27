"لجنة تأمين الفعاليات" تؤكد الاستعداد لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول





دبي في 27 مارس / وام / أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول في نسخته الثلاثين لعام 2026، والذي سيُقام في مضمار ميدان العالمي يوم غد السبت، بمشاركة 101 خيل من 16 دولة حول العالم. وتبلغ جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي "إداري وميداني" نظمته لجنة تأمين الفعاليات في دبي ومركز دبي للمرونة، بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل، لبحث الاستعدادات النهائية لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي لسباق الخيول.

وعُقد الاجتماع في فندق الميدان، بحضور سعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وسعادة علي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تعزيز الأمن والأمان، والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي الذي يشهده الملايين، وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية.

واستمع سعادة الخبير أحمد عتيق بورقيبة، والعميد مصبح سعيد الغفلي والحضور إلى شرح مُفصل حول كافة الاستعدادات لكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب إجراء نزول ميداني في فندق الميدان ومضماره للاطلاع على التحضيرات النهائية للحدث، الذي يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال سباقات الخيول بشكل خاص، وتنظيم الفعاليات الكبرى بشكل عام.

وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء الاستراتيجيين، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات العالمية، مشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والميدانية.

وأضاف أن كأس دبي العالمي يُعد من أبرز الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، نظراً لما يشهده من حضور كبير للزوار من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يتطلب من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات بذل قصارى جهودهم وإمكاناتهم وخبراتهم لتأمين هذا الحدث العالمي، وإخراجه بأعلى مستوى، موجهاً كافة أعضاء اللجنة بالاستعداد الجيد للحدث.