النمسا تفرض قيودا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال

فيينا في 27 مارس /وام/ وافقت حكومة النمسا على فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى سن الرابعة عشرة، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار في المجال الرقمي، والحد من الآثار السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على الفئات العمرية الصغيرة.

وقال أندرياس بابلر، نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة عملت على وضع قواعد واضحة لمشغلي منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مواصلة السعي لفرض قيود عمرية على مستوى الاتحاد الأوروبي، عبر وسائل منها قانون الخدمات الرقمية، و تعزيز الوعي الإعلامي في مدارس النمسا.

وتعهد وزير الدولة لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول، بتقديم مشروع قانون صالح لتنفيذ القيود العمرية من الناحية التقنية، بحلول نهاية يونيو القادم، مؤكداً على ما أعلنه رئيس الوزراء المستشار كريستيان شتوكر،أن "الإنترنت يجب ألا يكون فضاءً بلا قوانين".

