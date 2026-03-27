ميدالية جديدة للإمارات في بطولة آسيا للدراجات داخل المضمار

مانيلا في 27 مارس/وام/ أحرز منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم ميدالية فضية جديدة في بطولة آسيا للمضمار، المقامة منافساتها حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، عبر اللاعب عبدالله سالم البلوشي في سباق الكيلو لفئة C4 للرجال، الذي أقيم اليوم.

وجاء البلوشي في المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 1:12.731 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن الإندونيسي محمد فضلي إمام الدين الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن 1:12.095 دقيقة، فيما حل الأوزبكي أبرور إبراهيموف ثالثاً بزمن 1:13.125 دقيقة ونال الميدالية البرونزية.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى ميداليتين فضيتين، بعدما استهل مشاركته في البطولة بحصد ميدالية فضية عبر اللاعبة سلامة الخاطري في سباق الكيلو لفئة C5.