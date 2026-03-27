انخفاض في درجات الحرارة غدا

أبوظبي في 27 مارس/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:05، والجزرالأول عند الساعة 16:28.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعه 19:19، والمد الثاني عند الساعة 06:48، والجزر الأول عند الساعة 12:17، والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 20 75 25

دبي 25 20 75 25

الشارقة 24 20 75 25

عجمان 23 19 70 25

أم القيوين 22 18 70 20

رأس الخيمة 21 18 80 20

الفجيرة 25 21 80 40

العـين 24 20 50 10

ليوا 26 20 60 15

الرويس 25 21 80 25

السلع 24 21 80 20

دلـمـا 25 22 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 22 75 30

أبو موسى 23 22 75 30