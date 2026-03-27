أكثر من نصف مليون زائر استقبلتهم "أسواق الجبيل بالشارقة" خلال رمضان وعيد الفطر

الشارقة في 27 مارس / وام /أعلنت أسواق الشارقة أن أسواق الجبيل في مدن الشارقة والذيد وكلباء استقبلت أكثر من 629 ألف زائر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .

وقال المهندس عبدالله الشامسي مدير أسواق الشارقة، إن هذه الأرقام تعكس الإقبال المتزايد وثقة المتسوقين بأسواق الجبيل التي تواصل ترسيخ دورها كمنظومة متكاملة تسهم بفاعلية في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة .

وأكد طلال محمد مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، حرصهم خلال شهر رمضان على رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للسوق بما يواكب الطلب المتزايد من خلال تنويع المنتجات وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية.

وأكد هلال النقبي مدير أسواق المنطقة الشرقية، أن سوق الجبيل في كلباء واصل أداء دوره الحيوي خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر عبر توفير منتجات طازجة ومتنوعة بشكل مستمر .

يشار إلى أن أسواق الجبيل تابعة لقطاع إدارة الأسواق بشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.