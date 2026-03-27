كالانداغان.. بطل العالم 2025 في كأس دبي العالمي يدشن حملة الدفاع عن لقبه غدا

دبي في 27 مارس / وام / يبدأ الجواد العالمي "كالانداغان" حملة الدفاع عن لقب أفضل حصان في العالم لعام 2025، عندما يشارك في سباق “لونجين دبي شيماء كلاسيك” للفئة الأولى، البالغة جائزته 6 ملايين دولار، لمسافة 2410 أمتار، ضمن أمسية كأس دبي العالمي غدا، في سباق يعد من أبرز سباقات المسافات المتوسطة على المضمار العشبي عالمياً.

وشهد السباق منذ إدراجه ضمن برنامج كأس دبي العالمي في سنواته الأولى تتويج نخبة من أبرز الخيول، من بينها “فانتاستيك لايت” و”هارتس كراي”، قبل أن يواصل تعزيز مكانته العالمية في العقد الثاني عبر أبطال مثل “سانت نيكولاس آبي” و”سيريوس ديز إيجلز”، فيما تألق في السنوات الأخيرة “ميشريف” و”ريبلز رومانس” و”إكوينكس” تحت أضواء مضمار ميدان.

وكتب “كالانداغان”، المملوك لمزارع آغا خان، فصلاً جديداً في التاريخ بعد تحقيقه أربعة انتصارات من الفئة الأولى بين يونيو ونوفمبر من العام الماضي، في فرنسا وبريطانيا واليابان، ليحظى بإعجاب جماهير السباقات وخبراء التصنيف على حد سواء.

وأكد المدرب فرانسيس جرافارد أن سر تميز “كالانداغان” يكمن في ثبات مستواه، مشيراً إلى أنه يتمتع بقدرات ذهنية وبدنية استثنائية، وقال: “ما يميزه عن الآخرين هو الاستمرارية، فهو جاهز ذهنياً وبدنياً، ولا شيء يزعجه حالياً”.

وأضاف أن الجواد لم يكن صعباً في بداياته، بل كان بحاجة إلى مزيد من النضج البدني والذهني، مشيراً إلى أن انطلاق الموسم بوجود أفضل حصان في العالم يضعه دائماً في موقع المنافس الأول، مؤكداً أن “كالانداغان” يمثل إضافة مهمة للرياضة.

وأكدت نيمون روث، مديرة السباقات في فرنسا لدى مزارع آغا خان، أن “كالانداغان” يمثل نموذجاً مثالياً لسياسة الإنتاج في المزارع، بفضل مزجه بين السرعة والقوة والقدرة على المنافسة على مختلف الأرضيات والمسافات، مشيرة إلى أن إنجازاته في اليابان العام الماضي فتحت آفاقاً جديدة للمؤسسة.

وأضافت أن الجواد أسهم في تعزيز القيمة التجارية لسجل المزرعة.

وأشار الفارس المرافق جيريمي لوبيل إلى أن “كالانداغان” يتمتع بذكاء وقدرة ذهنية استثنائية، مؤكداً أنه يدرك متى يقترب موعد السباق، ويستجيب فوراً عند طلب زيادة السرعة، ما يجعله مختلفاً عن بقية الخيول.