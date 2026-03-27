استعدادات مكثفة قبل كأس دبي العالمي وطموحات لنجوم السباقات العالمية

دبي في 27 مارس / وام /تتواصل الاستعدادات المكثفة لنجوم الصف الأول من الخيول العالمية، قبل ساعات من انطلاق النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، المقرر إقامتها غداً على مضمار ميدان، حيث تتجه الأنظار إلى أبرز المرشحين يتقدمهم "فوريفر يونغ" و"كالانداغان".

وفي شوط كأس دبي العالمي وجائزته 12 مليون دولار، أكد الياباني يوشيتو ياهاغي مدرب «فوريفر يونغ» أن الفاصل الزمني بين مشاركته في كأس السعودية وكأس دبي العالمي شكّل تحدياً للحفاظ على جاهزية الجواد، مشيراً إلى أن الفوز بالسباق سيجعله أعلى الخيول تحقيقاً للأرباح في التاريخ بإجمالي 36.6 مليون دولار، متجاوزاً «رومانتيك واريور»، فيما يكفيه الحلول ضمن الثلاثة الأوائل لتجاوز حاجز 30 مليون دولار.

وأوضح ياهاغي أن الجواد خاض تدريبات خفيفة هذا الأسبوع ويبدو في حالة بدنية ممتازة، معرباً عن أمله في عدم هطول أمطار غزيرة تؤثر على سرعة المضمار الرملي، واصفاً «فوريفر يونغ» بأنه «نجم خارق» يتمتع بقدرات استثنائية.

وفي شوط دبي شيماء كلاسيك وجائزته 6 ملايين دولار، وصل المدرب الفرنسي فرانسيس هنري غرافار وفريق آغا خان إلى دبي، آمِلين في أن يحقق «كالانداغان» نتيجة أفضل من وصافة العام الماضي. وكان الجواد قد قدم موسماً استثنائياً العام الماضي بفوزه بعدة سباقات من الفئة الأولى، بينها «غراند بري سان كلو» و«كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث» و«تشامبيون ستيكس»، قبل أن يصبح أول جواد أوروبي يفوز بكأس اليابان منذ 20 عاماً، ليُتوّج أفضل جواد في العالم لعام 2025.

وأكد غرافار أن الأمطار لن تمثل مشكلة للجواد الذي يصل في حالة جيدة، كما أعرب عن رضاه عن جاهزية «راييفكا» المشاركة في سباق القوز سبرنت.

وفي شوط دبي تيرف وجائزته 5 ملايين دولار، يتطلع الجواد «ديفيدند» لتحقيق مفاجأة من خلال نتائجه القوية في كرنفال دبي، حيث حقق فوزين قبل حلوله ثانياً في «سينغسبيل ستيكس».

وأشار المدرب جيمي إنسول إلى أن الجواد يدخل السباق براحة جيدة، رغم قوة المنافسة، فيما يسعى «أندرياس فيزاليوس» المحلي لتحقيق نتيجة إيجابية رغم عدم فوزه منذ نوفمبر 2024.

وفي شوط دبي جولدن شاهين على جائزة قدرها مليونا دولار، يعود خمسة من أول ستة خيول في نسخة العام الماضي للمنافسة مجدداً، يتقدمهم «دارك سافرون» الفائز السابق، الذي يسعى لتكرار إنجازه بعد تحسن مستواه في مشاركاته الأخيرة.

كما يبرز «أمريكان ستيج» رفيق «فوريفر يونغ» في السفر، إضافة إلى «لوفسيك بلوز» الذي يطمح لتحقيق إنجاز جديد بعد فوزه بسباق «بينغ كروسبي» العام الماضي.

وفي شوط "القوز سبرنت وجائزته 1.5 مليون دولار، يعود «خادم» للمشاركة مجدداً بعد خمس سنوات، في محاولة لتحقيق إنجاز جديد رغم تقدمه في العمر، بينما تتجه الأنظار أيضاً إلى «راييفكا» و«نيتف أبروتش» بعد نتائجهما القوية.

وفي شوط الإمارات ديربي وجائزته مليون دولار، يسعى «يونيون سيكيوريتي» و«ديوك أوف إيماتين» لتمثيل الإمارات بقوة أمام منافسة عالمية، حيث أبدى المدربون ثقتهم في تقديم أداء قوي رغم صعوبة المهمة.

وفي شوط كأس دبي الذهبي وجائزته مليون دولار، يأمل «سانواي» الفرنسي في تحقيق أول فوز له على مسافة الميلين، بعد نتائجه الجيدة هذا الموسم، وسط ثقة كبيرة من فريقه بقدراته.

وفي غودولفين مايل وجائزته مليون دولار، يمثل «بانشينغ» آمال الولايات المتحدة الأمريكية في السباق، مع توقعات بتحسن مستواه، فيما يشارك «ذا كامدن كولت» بعد نتائجه الجيدة هذا الموسم.

وفي شوط دبي كحيلة كلاسيك وجائزته مليون دولار، يستهل «فيرست كلاس» أمسية السباقات بطموح الفوز للمرة الثالثة، بعد أدائه القوي في سباق «عباية العربية كلاسيك» بالرياض.

وشهد مضمار ميدان اليوم الجمعة إغلاقاً مؤقتاً بعد هطول أمطار غزيرة مع توقعات بطقس مشمس ومعتدل خلال أمسية الغد .