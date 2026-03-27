الاتحاد الآسيوي يقر أول إطار شامل لصحة أسنان لاعبي كرة القدم

كوالالمبور في 27 مارس /وام/ اعتمدت اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إرشادات رائدة لصحة الأسنان وإدارة حالات الطوارئ السنية في الملعب، وذلك خلال اجتماعها الخامس، اليوم .

وتعد الإرشادات أول إطار شامل لطب الأسنان الرياضي في تاريخ كرة القدم الآسيوية، حيث تم إعدادها كوثيقة مرنة سيتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري وفقاً للمعطيات العلمية الحديثة، بما يسهم في وضع معيار جديد لرفاه وسلامة اللاعبين عبر دمج صحة الفم والأسنان ضمن منظومة الرعاية الطبية في كرة القدم.

وتتضمن الإرشادات بروتوكولات مفصلة لإجراء الفحوصات الخاصة بالأسنان قبل المنافسات، واستراتيجيات الوقاية من الإصابات، إلى جانب إجراءات الاستجابة السريعة للتعامل مع إصابات الوجه والفم خلال التدريبات والمباريات.

وأكد الدكتور داتو جورشاران سينغ، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال ترؤسه الاجتماع، أن صحة الفم تمثل عنصراً أساسياً في أداء اللاعبين رغم إغفالها لفترة طويلة في الرياضة التنافسية، مشيداً بجهود المجموعة الاستشارية لطب الأسنان الرياضي في الاتحاد الآسيوي لإعداد هذه الإرشادات، وقال إن الخطوة ستضمن حصول جميع لاعبي آسيا على أعلى معايير الرعاية والسلامة.

كما وافقت اللجنة على إطلاق أول سجل لحالات الوفاة القلبية المفاجئة المرتبطة بكرة القدم في آسيا، بالتعاون مع المعهد الوطني للقلب في ماليزيا، بهدف تعزيز مراقبة حالات التوقف القلبي المفاجئ والحد منها.

واعتمدت اللجنة كذلك قائمة الفحوصات المسجلة الخاصة بمنافسات الاتحاد الآسيوي لعام 2027، ووافقت على تشكيل مجموعة استشارية من الخبراء لمراجعة إرشادات المشاركة في الأجواء ذات الحرارة المرتفعة أو جودة الهواء المتدنية، بما يضمن مواكبة لوائح السلامة للتغيرات البيئية العالمية.

واستعرضت اللجنة أنشطة الطب الرياضي وعلوم الرياضة منذ اجتماعها السابق، كما اطلعت على الموقع المحتمل لاستضافة المؤتمر الطبي التاسع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقرر عقده العام المقبل، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.