المدرب الياباني سوجياما يعول على "غايا فورس" و"لوغال" في سباقات كأس دبي العالمي

دبي في 27 مارس / وام / أعرب المدرب الياباني هاروكي سوجياما عن تطلعه إلى تحقيق إنجاز دولي بارز خلال أسبوع كأس دبي العالمي، معتمداً على الثنائي "غايا فورس" و"لوغال" اللذين يملكان حظوظاً قوية في سباقات الفئة الأولى على مضمار ميدان.

ورغم الحضور الياباني الأقل عدداً هذا العام، إضافة إلى تسليط الضوء على الجواد "فوريفر يونغ" في السباق الرئيسي، يدخل سوجياما المنافسات بهدوء نسبي، لكنه يعول على "غايا فورس" في سباق "دبي تيرف" البالغة جائزته 5 ملايين دولار برعاية "دي بي وورلد"، وعلى "لوغال" في سباق "القوز سبرينت" البالغة جائزته 1.5 مليون دولار برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".

ويحظى "غايا فورس" بشعبية واسعة لدى الجماهير بفضل لونه الرمادي المميز، حيث يلفت الأنظار في كل مشاركاته سواء في اليابان أو خلال ظهوره الخارجي الأول في "تشامبيونز مايل" في هونغ كونغ العام الماضي.

يقود الجواد، المنحدر من نسل "كيتاسان بلاك"، الفارس ريوسي ساكاي للمرة الأولى السبت، رغم أن انطلاقه من البوابة 11 قد يمثل تحدياً إضافياً، نظراً لاعتياده المنافسة في المراكز المتقدمة.

وأعرب سوجياما عن رضاه التام عن استعدادات الجوادين، مشيراً إلى خبرتهما السابقة.. وأبدى امتنانه لنادي دبي لسباق الخيل وهيئة الإمارات لسباق الخيل، لما يقدمانه من دعم، مؤكداً أن هذه الأجواء تمنحهم فرصة المنافسة على الساحة العالمية.