"صحة" تنجح في علاج أول حالة مصابة باضطراب مناعي نادر باستخدام عقار مبتكر

العين في 27 مارس / وام / نجحت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، في علاج شابة إماراتية تم تشخيصها بمرض "اميونوجلوبيولين 4"، وهو اضطراب مناعي نادر ومعقد، باستخدام دواء إنيبيليزوماب (أوبليزنا).

يمثل هذا الإنجاز أحد أولى الحالات في الشرق الأوسط التي يتم فيها تقديم هذا العلاج الجديد والمعتمد حديثًا، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة وجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار، والارتقاء برعاية الأمراض النادرة.

وتحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي، التي تواصل تركيزها على ضمان وصول المرضى في مختلف أنحاء أبوظبي إلى أحدث الخيارات العلاجية المعتمدة عالميًا والقائمة على الأدلة العلمية، تم تقديم دواء "إنيبيليزوماب" عبر الحقن الوريدي في قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى توام التابعة لـ "صحة"، عقب اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل 2025، كأول علاج وحيد مخصص لمرض اميونوجلوبيولين 4.

يُعد مرض "اميونوجلوبيولين 4" اضطرابًا مناعيًا ذاتيًا نادرًا يهاجم فيه الجهاز المناعي أعضاء وأنسجة الجسم عن طريق الخطأ وتتمثل أعراضه غالبًا في تورّم غير محدد السبب أو ظهور كتل في عدة أعضاء من الجسم، مثل الغدد اللعابية، والبنكرياس، والكليتين، أو الرئتين ويمكن أن يؤدي هذا المرض إلى آلام شديدة، وإرهاق، وتدهور في جودة الحياة، وتلف الأعضاء إذا لم يُكتشف ويُعالج في وقت مبكر.

وكانت الخيارات العلاجية التقليدية تقتصر على الكورتيزون، وخيارات علاجية أخرى قد تكون فعاليتها محدودة أو قد تسبب آثارًا جانبية.

ويأتي دواء إنيبيليزوماب ليفتح آفاقًا جديدة في الطب الشخصي الموجّه حيث يستهدف خلايا مناعية محددة، وهي خلايا باء، يُعتقد أنها مسؤولة عن المرض، مما يوفر للمرضى فرصة جديدة للسيطرة طويلة الأمد مع تقليل الآثار الجانبية.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام أبوظبي المستمر بتطوير علوم الحياة، والطب الدقيق، والرعاية المتخصصة للأمراض النادرة، بما يرسخ مكانتها مركزا عالميا للابتكار في الصحة.

يؤكد هذا الإنجاز التزام "صحة" و"بيورهيلث" بالارتقاء بالتميز الإكلينيكي في مجال أمراض الروماتيزم ورعاية الأمراض النادرة، إلى جانب تأكيد التزام دائرة الصحة – أبوظبي بتعزيز سهولة وصول المرضى المبكر إلى العلاجات المتقدمة ضمن منظومة رعاية صحية آمنة تضع المريض على رأس قائمة أولوياتها.

وتسهم هذه الجهود مجتمعة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا في علوم الحياة والابتكار وتقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية.