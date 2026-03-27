شرطة أبوظبي تعاملت مع 117 ألف بلاغ خلال الحالة الجوية

أبوظبي في 27 مارس /وام/ تعاملت شرطة أبوظبي مع 117 ألف بلاغ ورد إلى غرف العمليات في أبوظبي والعين والظفرة خلال تأثر الإمارة بالحالة الجوية المدارية في الفترة من 21 مارس الجاري وحتى اليوم مؤكدة جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها عبر منظومة متكاملة من الفرق الميدانية والتقنية.

وأوضحت شرطة أبوظبي في هذا الصدد أن الدوريات المرورية والأمنية عملت على مدار الساعة لتعزيز السلامة على الطرق، وتنظيم الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.