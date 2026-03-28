ذهبية وبرونزية ترفعان رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في "آسيوية المضمار"

مانيلا في 28 مارس /وام/ رفع منتخب الإمارات الوطني للدراجات لفئة أصحاب الهمم، رصيده إلى 4 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية) في بطولة آسيا للمضمار، المقامة حالياً في مدينة تاغايتاي بالفلبين، بعدما أضاف ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في منافسات اليوم.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق عبدالله سالم البلوشي، بفوزه بسباق الإقصاء لفئة "C4" للرجال، بعد أن حل في المركز الأول متقدماً على الأوزبكي أبرور إبرييموف، صاحب المركز الثاني، والإندونيسي محمد فضلي إمام الدين، الذي جاء ثالثاً، ليحقق البلوشي ميداليته الثانية في البطولة، بعد فضية سباق الكيلو للرجال لنفس الفئة أمس.

وفي منافسات السيدات، أحرزت سلامة الخاطري، الميدالية البرونزية في سباق فئة "C5"، بحلولها في المركز الثالث، خلف الأوزبكية نوركابيليوفا جاسمنيا، التي نالت الذهبية، والهندية ليشا داس، التي حصدت الفضية، لتواصل الخاطري صعودها إلى منصة التتويج بعد فوزها بفضية سباق الكيلو للسيدات لنفس الفئة أمس.

وأكد عبدالله سالم البلوشي، أن التتويج بالميدالية الذهبية جاء نتيجة العمل والتحضير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سباق الإقصاء يتطلب تركيزاً عالياً وإدارة دقيقة لمجريات السباق، مضيفاً أنه حرص على الحفاظ على إيقاع ثابت وانتظار اللحظة المناسبة للحسم.

وتعكس هذه النتائج تطور مستوى المنتخب وقدرته على التعامل مع سباقات المضمار، خاصة سباقات الإقصاء التي تعتمد على الجاهزية البدنية والتركيز، بما يعكس جودة التحضيرات التي سبقت المشاركة.