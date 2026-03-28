"الإمارات للدراجات" ثالثا في سباق "إي 3 ساكسو كلاسيك" ببلجيكا

بروكسل في 28 مارس/وام/ أحرز فلوريان فيرميرش دراج فريق الإمارات "إكس آر جي" المركز الثالث في سباق "إي 3 ساكسو كلاسيك" الذي أقيم أمس في بلجيكا، بعد أداء قوي وصراع محتدم حتى الأمتار الأخيرة.

امتد السباق لمسافة 208 كيلومترات، ومر عبر عدد من أشهر المرتفعات المرصوفة بالحجارة في منطقة فلاندرز، ما جعله اختباراً حقيقياً لقدرات الدراجين على التحمل والقوة التكتيكية، خاصة مع طبيعة المسار الصعبة.

وشهدت مجريات السباق إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث انطلقت الهجمة الحاسمة قبل أكثر من 40 كيلومتراً من النهاية عن طريق الهولندي ماثيو فان دير بول، الذي تمكن من الابتعاد منفرداً عن بقية المنافسين، محافظاً على تقدمه حتى خط النهاية ليحسم المركز الأول.

فيما أنهى النرويجي بير ستراند هاجينيس السباق في المركز الثاني بفارق ثلاث ثوانٍ، وحل فيرميرش ثالثاً بالتوقيت نفسه.

وأعرب فيرميرش عن رضاه عما حققه، لافتا إلى أن الحصول على المركز الثالث يمثل دافعاً كبيراً للفترة المقبلة.