المغربي"علاوي" يحافظ على لقبه بطلا للنسخة العربية لـ"محاربي الإمارات"

العين في 28 مارس/وام/ حافظ المغربي إكزافيير علاوي على لقب وزن الديك في النسخة العربية الـ68 من سلسلة بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه أمس على الفلسطيني راني سعدة، في النزال الذي أقيم بصالة الخبيصي في مركز العين للمؤتمرات "أدنيك".

حسم "علاوي" المواجهة لصالحه بالإخضاع في الجولة الثانية، ليؤكد تفوقه ويواصل هيمنته على اللقب، بعدما سبق له التتويج به ثلاث مرات خلال مشاركاته في البطولة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية.. وتوج البطل الفائز ، فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وفي النزال الرئيسي المشترك، حقق المغربي بدر عاطف الفوز على المصري ميسرة محمد بقرار الحكام في وزن 59 كجم، في مواجهة متكافئة، فيما تغلب العراقي أحمد الربيعي على التونسي صلاح طرابلسي بقرار الحكام في وزن الثقيل.

وأعرب علاوي عن سعادته بالحفاظ على اللقب، عبر الانتصار الذي تحقق في مدينة العين، التي وفرت أجواء مميزة داخل القاعة وخارجها.

وأضاف البطل علاوي عقب التتويج أنه حضر إلى الإمارات الأسبوع الماضي عبر دبي ، التي تعتبر من أفضل الوجهات الرياضية في العالم وتعد واحة للأمن والاستقرار وتتمتع ببنية تحتية متطورة، منوها إلى أنه وجد في العين التي استضافت النزال، ما يلهمه من أجل تحقيق الإنجازات.

من جانبه، أكد فؤاد درويش أن بطولة "محاربي الإمارات" كسبت التحدي في مدينة العين وحققت نجاحاً مميزاً رغم الأجواء الماطرة، وذلك بفضل التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير الذي عكس شغف الجمهور برياضات الفنون القتالية.

وأوضح أن استمرار إقامة الحدث بهذا الزخم يؤكد مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى البطولات في مختلف الظروف.