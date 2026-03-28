الجواد"فلاح" يتوج بلقب "دبي كحيلة كلاسيك" في كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/وام/ توج الجواد العماني "فلاح" المملوك لصاحب السمو السيد شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، بلقب سباق دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى"، الذي أقيم اليوم ضمن الشوط الافتتاحي لأمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ 30 على مضمار "ميدان" العالمي.

وشهد السباق، الذي امتد لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، مشاركة 15 من نخبة الخيول العربية، تنافست على جوائز إجمالية قدرها مليون دولار برعاية "زعبيل فيد".

وسجل "فلاح" بإشراف المدرب أحمد البلوشي وقيادة الفارس المعتصم البلوشي، زمناً قدره 2:17:32 دقيقة، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار.

كان "فلاح" قد فاز بلقب الجولة الثالثة من سباق آل مكتوم لمسافة 2000 متر "رملي" ضمن أمسية "السوبر ساترداي" في فبراير الماضي.

وجاء في المركز الثاني الحصان الإماراتي "مراد" العائد لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، ليحصل على جائزة الوصيف البالغة 200 ألف دولار.

وحل ثالثاً الجواد الإماراتي "مبيد" لإسطبلات الريف، بإشراف الدكتور جابر بيطار وقيادة الفارس راي داوسون، ونال جائزة قدرها 100 الف دولار.

وأكد الفارس العماني المعتصم البلوشي المتوج على صهوة الجواد "فلاح" بلقب الشوط الأول " دبي كحيلة كلاسيك" من كأس دبي العالمي، أن التتويج الأول في دبي لم يكن متوقعا في ظل صعوبة المنافسة مع ضربة البداية للحدث العالمي.

وقال البلوشي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب ختام الشوط الأول :" فخور بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في دبي، وبهذه الكأس الغالية التي طالما حلمت بالتتويج بها".

وأضاف :" قبل المشاركة في السباق وضعت العديد من السيناريوهات من أجل الفوز، ولكني لم أتوقع أن أفوز بهذه الطريقة بالقدوم من الخلف في الثواني الأخيرة على خط النهاية".

من جانبه أعرب أحمد البلوشي مدرب الجواد " فلاح" عن سعادته بالفوز الأول في كأس دبي العالمي، معتبرا إياه لحظة فارقه في مسيرته وللفريق الذي قاد الجواد إلى هذا التتويج".

وقال البلوشي إن الفارس معتصم البلوشي نجح في قيادة الجواد بطريقة مميزة حتى خط النهاية متفوقا على بقية الخيول المنافسة في الشوط الافتتاحي، ونفذ جميع التوجيهات الخاصة بمسار السباق.

