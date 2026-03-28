"بانشنغ" يتوج بلقب "جودلفين مايل" في كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/وام/ تُوّج الجواد السعودي"بانشنغ" بلقب شوط "جودلفين مايل" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية، ثاني أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ30، والتي أقيمت اليوم السبت على مضمار "ميدان" العالمي.

ونجح "بانشنغ "المملوك لكل من شريف محمد الحريري وديفيد جاكوبسون ولورنس رومان ، وتحت إشراف المدرب ديفيد جاكوبسون وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، في حسم الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والذي بلغت قيمة جوائزه مليون دولار برعاية "إعمار"، بمشاركة 12 جواداً من نخبة الخيول.

وأنهى "بانشنغ" السباق بزمن بلغ 1:38:23 دقيقة، لينتزع المركز الأول وجائزة مالية قدرها 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد السعودي " كوميشنر كينغ" المملوك لفيصل محمد القحطان، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة المخضرم تاغ اوشي محققاً جائزة قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإيرلندي "مندلسون باي" المملوك لنقابة سوتد وبوتد للسباقات، تحت إشراف بوبات سيمار وقيادة ريتشارد مولن، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.