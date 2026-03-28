شرطة دبي تستجيب لـ56,608 مكالمات خلال المنخفض الجوي

دبي في 28 مارس / وام / استجاب مُتلقو البلاغات في مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي لـ 56,608 مكالمات وردت إلى الرقم 999 خلال فترة المنخفض الجوي في الفترة من صباح يوم الإثنين إلى صباح يوم الجمعة الماضيين وتم الرد على 97% من هذه المكالمات خلال 10 ثوانٍ، في مؤشر على كفاءة وسرعة التعامل مع البلاغات الطارئة.

وأكد العميد تركي بن فارس، مدير مركز القيادة والسيطرة، أن المركز الذي يُعد القلب النابض لإدارة الحالات الطارئة في شرطة دبي يحتوي على أنظمة متطورة تتيح متابعة الوضع الميداني لحظة بلحظة، مما يسهم في سرعة الاستجابة للبلاغات وحماية الأرواح والممتلكات بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن المركز يضم شاشة عملاقة تعرض مختلف مناطق إمارة دبي بصورة مباشرة وبدقة متناهية، إلى جانب عرض البيانات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الشرطي، موضحا أن الشاشة تُظهر أيضاً مواقع الدوريات الأمنية على خريطة ثلاثية الأبعاد بشكل فوري، وتمكن الموظفين من متابعة حركة الدوريات عبر أجهزة “التترا” المزودة بخاصية الـ”GPS”، مع القدرة على توجيه الدوريات وإرسال التعليمات فوراً.

ونوه إلى أن مركز القيادة والسيطرة يراقب حركة الدوريات لحظة بلحظة، ما يضمن تحريك أقرب قوة إلى موقع الحادث، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية مثل القيادة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبلدية دبي، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية.

وأضاف أن دور المركز لا يقتصر على الاستجابة للمكالمات الطارئة، بل يمتد إلى توعية الجمهور عبر الرسائل والإرشادات المختلفة لحث السائقين على توخي الحذر وتجنب الطرق المتأثرة، بما يسهم في الحد من الحوادث.

من جانبه، أكد المقدم خالد أحمد المندوس، نائب مدير مركز القيادة والسيطرة بالوكالة، أن 97% من المكالمات يتم الرد عليها خلال 10 ثوانٍ فقط، ما يعكس احترافية الأداء ويدعم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في سرعة الاستجابة، مشيراً إلى أن المركز يضم كوادر رجالية ونسائية تعمل بكفاءة عالية لضمان استمرارية العمل في مختلف الظروف.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من منتسبي المركز أن العمل يتم بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وتقديم الدعم اللازم لأفراد المجتمع، مشددين على أن كل بلاغ يُعد مسؤولية إنسانية تتطلب سرعة التعامل واتخاذ القرار المناسب، خاصة في الظروف الجوية الاستثنائية.