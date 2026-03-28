"فيري غلين" تحرز لقب "كأس دبي الذهبي" في أمسية كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/وام/ توجت الفرس "فيري غلين" المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب "كأس دبي الذهبي" ثالث أشواط منافسات أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسخته الـ 30، والتي أقيمت اليوم على مضمار "ميدان" العالمي.

جاء السباق، المصنف من الفئة الثانية، لمسافة 3200 متر على المسار العشبي، بمشاركة 10 جياد، وبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار برعاية "الطاير للسيارات".

وأنهت "فيري غلين" السباق في الصدارة بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وبإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، مسجلة زمناً قدره 3:22:36 دقيقة، لتحصد جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار.

وأكدت "فيري غلين" تفوقها بعد فوزها السابق بسباق "بالانشاين" للمهرات والأفراس من الفئة الثانية "جروب 2" لمسافة 1800 متر عشبي، ضمن إحدى أمسيات كرنفال سباقات دبي في فبراير الماضي.

وحل في المركز الثاني الجواد البحريني "كابايو دي مار" المملوك لـ"فيكتورياس فوريفر"، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب جورج سكوت، ليحصل على جائزة قدرها 200 ألف دولار.

وجاء في المركز الثالث الجواد الليبي "الناير" المملوك للبشير سالم الحراري، بقيادة روزا رايان، وإشراف المدرب توم كلوفر، ليحصد 100 ألف دولار.