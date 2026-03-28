"وندر دين" بطلا لـ "داربي الإمارات" ضمن كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/وام/ توّج المهر الياباني "وندر دين" بلقب سباق "داربي الإمارات" للخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الثانية"، رابع أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ30، التي أقيمت اليوم على مضمار "ميدان" العالمي.

وتمكن "وندر دين" المملوك ليوشيناري ياماموتو، بإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، من إهداء اليابان اللقب للعام الخامس على التوالي، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1900 متر على المضمار الرملي في زمن قدره 1:59:19 دقيقة، متفوقاً على 11 من أبرز الخيول المشاركة.

وبلغت قيمة جوائز الشوط مليون دولار برعاية "جميرا" ونال البطل جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار، إلى جانب بطاقة تأهل رسمية إلى سباق "كنتاكي داربي".

يُعد "داربي الإمارات" السباق التحضيري الوحيد المؤهل إلى "كنتاكي داربي" خارج الولايات المتحدة، إذ يمنح الفائز 100 نقطة تضمن له المشاركة في السباق الأميركي.

وجاء في المركز الثاني المهر البريطاني "سيكس سبيد" المملوك لبرونيتي دوغان ستيبلز وآخرين، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، ليحصل على 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً المهر الإماراتي "بايرومانسر" لجودلفين، بإشراف كييجي يوشيمورا وقيادة الفارس جيمس دويل، ونال 100 ألف دولار.