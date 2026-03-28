"نيتف أبروتش" يتوج بلقب "القوز سبرنت" ضمن كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/وام/ تُوج الجواد الإماراتي "نيتف أبروتش" ببطولة "القوز سبرنت" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى، خامس أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ 30 التي أقيمت اليوم على مضمار ميدان العالمي.

ونجح "نيتف أبروتش" المملوك لحمدان حرمش، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، في الفوز بالشوط الذي أقيم على مسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 13 من نخبة الخيول، وبلغت قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".

وسجل "نيتف أبروتش" البالغ من العمر 5 سنوات، زمناً قدره 1:10:02 دقيقة، وبفارق 0.38 طول، ليظفر بالمركز الأول وجائزة مالية قيمتها 870 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الياباني "لوغال" المملوك ليوشيماسا إيما، بإشراف هاروكي سوجياما وقيادة الفارس كاتسوما ساميشيما، ونال جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، بينما حل ثالثاً الجواد القطري "لازات" المملوك لوذنان للسباقات، بشراف ديروم رينير وقيادة جيمس دويل، ونال جائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.