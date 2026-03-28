"دارك سيفرون" يتوج بلقب "دبي جولدن شاهين" في كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/ وام / حافظ الجواد الإماراتي "دارك سيفرون" على لقب سباق "دبي جولدن شاهين" للخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الأولى"، سادس أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ30، التي أقيمت اليوم على مضمار "ميدان" العالمي.

وحقق "دارك سيفرون" المملوك لسلطان علي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي، فوزه للعام الثاني على التوالي في السباق الذي امتد لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 12 جواداً، وبلغت قيمة جوائزه الإجمالية مليوني دولار برعاية "نخيل".

وسجل الجواد البالغ من العمر 4 سنوات زمناً قدره 1:10:68 دقيقة، ليحصد جائزة المركز الأول وقيمتها 1.160 مليون دولار، مؤكداً تفوقه في سباقات السرعة.

وجاء في المركز الثاني الجواد الأمريكي "بينتورناتو" المملوك لإسطبل ليون كينج ومايكل إيافاروني وجوليا سي، بإشراف المدرب خوسيه ديانجيلو وقيادة الفارس خوسيه أورتيز، ليحصل على 400 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإماراتي «كاتس باي فايف» المملوك للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس دانييل تودهوب، ونال 200 ألف دولار.

ويعزز هذا الفوز مكانة "دارك سيفرون" بين أبرز خيول السرعة، ويؤكد حضور الخيول الإماراتية في سباقات القمة ضمن أمسية كأس دبي العالمي.