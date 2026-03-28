فريق تدريب الجواد "دارك سيفرون": الحفاظ على لقب "دبي جولدن شاهين لم يأت من فراغ

دبي في 28 مارس/ وام / أكد حمدان المنصوري من اسطبلات العاصفة، وعضو فريق تدريب الجواد "دارك سيفرون" المتوج بلقب الشوط السادس من كأس دبي العالمي "دبي جولدن شاهين" للمرة الثانية على التوالي أنه على الرغم من الوعكة التي ألمت بالجواد خلال الفترة الماضية إلا انه تمت إعادة تأهيله مجددا للمنافسة والحفاظ على اللقب.

وكان الجواد "دارك سيفرون" العائد لسلطان علي قد استطاع أن يكسر رقمه السابق والذي توج به في الشوط نفسه في نسخة 2025 من كأس دبي العالمي، بفارق بسيط للغاية، اذ حقق في العام الماضي 1:11:40 دقيقة، فيما حقق لقب النسخة الماضية بـ 1:10:68 دقيقة.

وأضاف المنصوري أن الجواد " دارك سيفرون" أكد مكانته ضمن صفوة الخيول المشاركة في هذا الشوط، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من الانجازات.