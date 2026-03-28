مدرب الجواد "نيتف أبروتش": المنافسة كانت قوية والفوز تحقق بجدارة في الشوط الخامس

دبي في 28 مارس / وام / أكد أحمد بن حرمش مدرب الجواد الإماراتي "نيتف أبروتش"، لحمدان بن حرمش، الفائز بلقب الشوط الخامس في سباق" القوز سبرنت"، للخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الأولى" لمسافة 1200 متر عشبي في كأس دبي العالمي، أن الفوز إهداء للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام والرعاية، وتوفير كافة مقومات المنافسة.

وأضاف أن المنافسة كانت قوية في مسارات السباق، لكن قيمة الجواد "نيتف أبروتش"، كانت الحاسمة في الوصول إلى خط النهاية بجدارة في وقت مميز، وسعداء بما تحقق في شوط دبي العالمي بقيادة الفارس كونور بيسلي، بعد نتائج قوية في الفترة الماضية.