"ماجنيتيود" بطلاً لكأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس / وام / توج المهر الأمريكي «ماجنيتيود» المملوك للونشيل للتهجين المحدودة، بطلاً للنسخة الـ30 من كأس دبي العالمي 2026، في ختام الأمسية التي أقيمت على مضمار "ميدان" العالمي اليوم.

ونجح «ماجنيتيود»، البالغ من العمر 4 سنوات، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وبإشراف المدرب ستيف أسموسين، في حسم الشوط الرئيسي للخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الأولى" لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 9 من نخبة خيول العالم، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 6.96 مليون دولار من إجمالي جوائز السباق البالغة 12 مليون دولار برعاية "طيران الإمارات".

وقطع «ماجنيتيود» مسافة السباق في زمن قدره 2:04:38 دقيقة، متقدماً بفارق 0.98 طول، ليمنح الولايات المتحدة الأمريكية فوزها التاسع في تاريخ كأس دبي العالمي.

وجاء في المركز الثاني الجواد الياباني «فوريفر يونج» المملوك لسوسومو فوجيتا، بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي وقيادة الفارس ريوسي ساكاي، ليحصل على جائزة قدرها 2.4 مليون دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإماراتي «ميدان» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد وقيادة الفارس وليام بيوك، محققاً جائزة مالية بلغت 1.2 مليون دولار.