"كالانداغان" يتوج بلقب "لونجين دبي شيماء كلاسيك" في كأس دبي العالمي 2026

دبي في 28 مارس/ وام / توج الجواد الفرنسي "كالانداغان" بلقب سباق "لونجين دبي شيماء كلاسيك" للخيول المهجنة الأصيلة "الفئة الأولى"، ثامن أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2026 في نسختها الـ30، التي أقيمت اليوم على مضمار "ميدان" العالمي.

وتمكن "كالانداغان"، المملوك لآغا خان ستدز إس سي إي إيه، بإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافرد وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، من حسم السباق الذي امتد لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، بمشاركة 6 من نخبة الجياد العالمية، وبلغت قيمة جوائزه 6 ملايين دولار برعاية "لونجين".

وسجل "كالانداغان" زمناً قدره 2:27:88 دقيقة، ليحرز المركز الأول وينال جائزة مالية بلغت 3.48 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الإماراتي "ويست ويند بلوز" المملوك لعبدالله المنصوري، بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد وقيادة روزا رايان، محققاً جائزة قدرها 1.2 مليون دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الإيطالي "جيافيلوتو" المملوك لسكوديريا لا تيسا وفيبهاف شاه، بإشراف المدرب ماركو بوتي وقيادة الفارس جيمس دويل، ونال 600 ألف دولار.