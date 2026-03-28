رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي يطلع مستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع

أبوظبي في 28 مارس/ وام / أجرى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، زيارة ميدانية إلى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاطلاع على كفاءة منظومة الاستجابة والعمليات الجارية، ومستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل غرف العمليات والخلايا التخصصية، اطّلع خلالها معاليه على آليات العمل التشغيلية ومنهجيات الرصد والتحليل المعتمدة، إضافة إلى متابعة تدفق المعلومات بين الجهات وتكامل الأدوار ضمن منظومة استجابة موحدة تتسم بالمرونة وسرعة التفاعل مع المتغيرات الإقليمية.

كما استمع معاليه من إدارة المركز إلى آخر المستجدات المرتبطة بانعكاسات الأوضاع الراهنة على الإمارة، والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على وتيرة الحياة اليومية في الإمارة بكفاءة عالية، في صورة تعكس مستوى التنسيق المؤسسي وقدرة المنظومة على العمل تحت مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية كافة لضمان التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف المخاطر، والحفاظ على أعلى مستويات السلامة العامة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك منظومة ديناميكية تعمل بشكل متواصل على قراءة المشهد وتحديث أدواتها التشغيلية انسجاماً مع طبيعة المتغيرات.

وقال معاليه إن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز الجاهزية والاستجابة الاستباقية لمختلف السيناريوهات، وضمان استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات. نؤكد ثقتنا بالكفاءات المحلية ومنظومة التنسيق المتكاملة التي يتمتع بها المركز، وقدرته على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات.

وأضاف معاليه أن تكامل الأدوار بين الجهات وسرعة تدفق المعلومات يشكلان الأساس لفاعلية الاستجابة، مشيداً بمستوى الجاهزية الذي أظهرته الفرق العاملة في إدارة العمليات، مدعومة ببنية متقدمة وإجراءات واضحة تعزز القدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وتؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي يضطلع به مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في قيادة منظومة الاستجابة والتنسيق على مستوى الإمارة، ودعم جاهزية الجهات المعنية عبر منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة. كما تعكس حرص قيادة الفريق على المتابعة الميدانية المباشرة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وترسيخ قدرة الإمارة على الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات واستدامة الاستقرار.