عضو فريق جودلفين يشيد بأداء "إمبودسمان" بعد تتويجه بلقب دبي تيرف الصعب

دبي في 28 مارس / وام / أكد ثري جوسدن، عضو فريق التدريب في جودلفين، أن الجواد “إمبودسمان” بطل الشوط السابع من أمسية كأس دبي العالمي “دبي تيرف”، حافظ على تألقه رغم صعوبة الأرضية العشبية التي تأثرت بهطول الأمطار أمس، وتمكن بقيادة الفارس وليام بيوك من حصد اللقب.

وقال جوسدن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الشوط السابع: “الخيول القوية دائماً تظهر في المواقف الصعبة، وهو ما فعله إمبودسمان، بعدما تمكن من الحفاظ على نشاطه وحيويته المعتادة رغم الظروف الصعبة”.

وأضاف: في جودلفين نسعى دائماً لتحقيق المزيد من النجاحات، لكن ذلك يعتمد على التوقيت والجاهزية في كل مرحلة، كما أن لكل سباق ظروفه الخاصة، وعلينا مواصلة العمل الجاد مع الفريق للحفاظ على ما حققناه.