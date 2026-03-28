فريق "ماجنيتيود": الفوز بكأس دبي العالمي محطة تاريخية بارزة

دبي في 28 مارس/ وام / أكد فريق المهر الأمريكي "ماجنيتيود" المتوج بلقب كأس دبي العالمي في نسخته الـ30 اليوم، أن الإنجاز الذي تحقق يعد محطة تاريخية بارزة في مسيرة الفريق والمؤسسة المالكة للمهر.

وقال الفارس خوسيه أورتيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب ختام السباق: أنا فخور للغاية بما حققته في دبي، هذا إنجاز كبير في مسيرتي.. شاركت من قبل في ثلاث نسخ، لكن الحظ لم يحالفني، واليوم أشعر بفخر كبير بتحقيق هذا الفوز.

وأضاف: كنت مدركاً لقوة المنافسة، خاصة مع اقتراب الحصان "فوريفر يونج" في الأمتار الأخيرة. هذا الفوز يمثل تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل، كما أن هذا الإنجاز يخص جميع أفراد الفريق.

من جانبه، أكد رون ستوليتش، أحد ملاك المهر "ماجنيتيود"، أن الاستعدادات للسباق جاءت امتداداً لما تحقق في الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الفريق لم يضع خطة محددة للتعامل مع منافس بعينه، رغم إدراكه لقوة المشاركين.

وأعرب المدرب ستيفن آسموسين عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج، واصفاً التجربة بأنها استثنائية بكل المقاييس.