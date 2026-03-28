عودة خدمات النقل إلى وضعها الطبيعي في عجمان

عجمان في 28 مارس/ وام / أعلنت هيئة النقل في عجمان عن عودة خدمات النقل إلى وضعها الطبيعي، مع جاهزية كاملة لكافة الخطوط لتلبية احتياجات الجمهور، وضمان انسيابية التنقل في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت الهيئة استمرار فرق العمل في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، لضمان استمرارية الخدمة وتقديم تجربة نقل آمنة ومريحة للجميع، بما يعكس التزامها بتوفير خدمات نقل موثوقة تلبي تطلعات المتعاملين في مختلف الظروف.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان إن عودة خدمات النقل إلى وضعها الطبيعي تعكس جاهزية الهيئة واستعدادها المستمر للتعامل مع مختلف الظروف، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ونؤكد حرصنا على توفير تجربة تنقل آمنة ومريحة، تلبي تطلعات المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة.