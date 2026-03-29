متطوعو مبادرة “الشرطي جارك” يدعمون جهود الجهات الحكومية خلال تأثيرات المنخفض الجوي

دبي في 29 مارس/ وام / شارك متطوعو مبادرة “الشرطي جارك” في دعم أفراد المجتمع خلال المنخفض الجوي، وذلك في إطار الجهود الميدانية والخدمية للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة.

وأسهم المتطوعون، إلى جانب فرق العمل الرئيسية، في تقديم التوعية وسحب المياه ومساعدة أصحاب المركبات المتعطلة، إضافة إلى جمع لوحات المركبات المفقودة وتسليمها إلى مراكز الشرطة، كما دعموا جهود الجهات الحكومية في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات للمياه.

وأثنى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، على جهود متطوعي المبادرة، مشيراً إلى أن ما قدموه يعكس مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيداً بحرصهم على التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم المساعدة لهم.

وأوضح أن المتطوعين سلموا 279 لوحة مركبة مفقودة إلى مراكز الشرطة، وساهموا في إخراج 30 مركبة متعطلة من مناطق تجمعات المياه، إلى جانب دعم أعمال رصد تجمعات المياه في 77 موقعاً في مناطق القصيص وبر دبي والمرقبات والبرشاء والراشدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعزيز التواصل مع بلدية دبي بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة.

وفي سياق متصل، أصدرت شرطة دبي 720 شهادة “لمن يهمه الأمر” الخاصة بتضرر المركبات نتيجة الكوارث الطبيعية، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تقدم أصحاب المركبات المتضررة بطلبات للحصول عليها، حيث توفر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي.

وتمكّن الخدمة المتعاملين من التقديم إلكترونياً عبر باقة الشهادات، واختيار خدمة “شهادة لمن يهمه الأمر” لفئة الكوارث الطبيعية، وإرفاق صور المركبة المتضررة، على أن يتم فحص المركبة في أقرب مركز شرطة وإصدار الشهادة خلال يوم عمل.

وتُعد مبادرة “الشرطي جارك” إحدى مبادرات الشرطة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، بما يسهم في دعم الجهود الأمنية والمجتمعية في مختلف الظروف.