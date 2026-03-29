مكتب فخر الوطن: في يوم الطبيب العالمي نعتز بأبطال خط الدفاع الأول في الإمارات

أبوظبي في 29 مارس/ وام / أكد مكتب فخر الوطن أن يوم الطبيب العالمي الذي يُصادف 30 مارس من كل عام مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في بناء مجتمعات صحية قادرة على مواجهة التحدّيات، وصون حياة الأفراد في مختلف الظروف كما يُشكّل مناسبة لتكريم جهودهم والاحتفاء برسالتهم السامية، التي تجسّد قيماً إنسانية عميقة قائمة على الرحمة والتفاني والمسؤولية.

وأعرب مكتب فخر الوطن عن بالغ تقديره واعتزازه بأطباء دولة الإمارات من أبطال خط الدفاع الأول، الذين يواصلون أداء واجبهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً أن ما يقدّمونه من عطاء متواصل يعكس أعلى معايير الالتزام المهني والإنساني، ويُجسّد روح المسؤولية الوطنية التي تميّز مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن أبطال القطاع الصحي يقفون في طليعة الصفوف لحماية المجتمع، وأن جهودهم تُعدّ ركيزة أساسية في استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها، لافتاً إلى أن دعمهم وتقديرهم يُسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة بكفاءة وتميّز.

وأكدم مكتب فخر الوطن أن الاحتفاء بيوم الطبيب العالمي يُجسّد رؤية الإمارات في وضع الإنسان في صميم أولوياتها، وترسيخ ثقافة التقدير لكل من يُسهم في خدمة المجتمع، مُشدّداً على أن الأطباء سيظلون رمزاً للعطاء الإنساني، ونموذجاً يُحتذى في الإخلاص والتفاني في خدمة الحياة.